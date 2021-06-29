В Белгороде деревья упали на автомобили

За неполные два часа упали четыре дерева. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Белгородской области, за последний час в столице региона зафиксированы четыре случая падения деревьев.

Так, в 15:08 очевидец, позвонивший по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112», сообщил, что на улице Гостенской дерево упало на шесть припаркованных автомобилей. В результате происшествия никто из людей не пострадал. К месту вызова были направлены оперативная группа Главного управления МЧС России по Белгородской области, спасатели города и представители управляющей компании, которые приступили к распилу и уборке деревьев.

Подобный случай был зарегистрирован и на улице Чапаева – здесь под упавшими ветвями деревьев оказалось одно транспортное средство. Сообщение о происшествии поступило на телефон «112» в 15:50. К счастью, в этом случае также никто не пострадал.

А в 15:19 очевидцы сообщили об упавшем на проезжую часть дороги дереве на улице Чумичева областного центра.

Еще один случай был зафиксирован на улице Победы – здесь дерево упало на стену дома, повредив кондиционер.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что в случае происшествия звоните по Единому телефону пожарных и спасателей «101» или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.

Напомним, что сегодня в центре Белгорода выпал град.