Белгородский «Салют» проведет два спарринга с «Авангардом»

Новый сезон стартует 14 – 15 июля матчами Кубка страны. Фото fcsalyut.ru.

В рамках подготовки к первенству России по футболу во втором дивизионе белгородский «Салют» дважды сыграет с курским «Авангардом».

Первый матч пройдет 1 июля в Белгороде, второй – 6 июля в Курске.

Информация о месте проведения, времени начала встреч и допуска зрителей на трибуны появится позднее.

Новый сезон стартует 14 – 15 июля матчами Кубка страны. А 17 – 19 июля стартует первенство.

Формат соревнований и состав групп станет известен после согласования с РФС.