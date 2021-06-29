1 июля на Белгородчине стартует углубленная диспансеризация переболевших COVID-19

Жители области смогут пройти исследования, сдать анализы, после этого врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«1 июля в Белгородской области стартует углубленная диспансеризация переболевших COVID-19», - сообщает региональный оперштаб по коронавирусу.

Соответствующее постановление правительства РФ было подписано 18 июня. Программа будет развиваться в регионах в зависимости от эпидситуации. В Белгородской области обстановка достаточно стабильная, поэтому программу дополнительной диспансеризации запустят уже в ближайший четверг.

Жители области смогут пройти исследования, сдать анализы, после этого врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний. В случае необходимости назначат лечение и реабилитацию. Списки по диспансеризации уже составлены.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в первую очередь ее пройдут белгородцы, которые перенесли заболевание два - шесть месяцев назад.

Во втором списке те, кто имеет хронические неинфекционные заболевания.

Третья категория - лица, которые не обращались за медпомощью два года и более.