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Общество29 июня 2021 13:11

Под Белгородом пожарные спасли белку

Зверек попался в западню, но сумел взобраться вместе с опутавшей его веревкой на высокую сосну
Алексей СЕРГУНИН
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Уже на земле пожарные распутали веревку, высвободив животное из петли, после чего отпустили его на свободу.

Уже на земле пожарные распутали веревку, высвободив животное из петли, после чего отпустили его на свободу.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Хотя в МЧС нет специальной службы, которая занимается спасением животных, звонки с просьбой оказать помощь братьям нашим меньшим в Главное управление МЧС России по Белгородской области поступают часто. Так, например, в минувшие выходные пожарные Нового Оскола спасли белку, попавшую в ловушку.

Сообщение о происшествии поступило на телефон «112» в субботу в 7 часов утра: один из прохожих в пикник-парке в Новом Осколе заметил белку, угодившую в поставленную кем-то петлю-ловушку.

Зверек попался в западню, но сумел взобраться вместе с опутавшей его веревкой на высокую сосну. На макушке дерева петля, сковывающая движения животного, зацепилась за одну из ветвей. Животное попыталось самостоятельно выбраться из опасной западни, но из-за этого только сильнее запуталось и уже совсем выбилось из сил.

В результате мужчина, ставший свидетелем происшествия, решил обратиться за помощью к профессиональным спасателям. Прибывшие к месту вызова огнеборцы пожарно-спасательной части № 28 приставили к дереву трехколенную лестницу, взобрались по ней к животному и аккуратно сняли белку с сосны. Уже на земле пожарные распутали веревку, высвободив животное из петли, после чего отпустили его на свободу.

Стоит отметить, что пожарные смогли откликнуться на звонок с просьбой спасти животное, так как он поступил в тот момент, когда помощь людям не требовалась.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает: в случае происшествия звоните по телефону вызова экстренных оперативных служб «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722)39-99-99.