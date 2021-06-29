Под Белгородом пожарные спасли белку

Уже на земле пожарные распутали веревку, высвободив животное из петли, после чего отпустили его на свободу. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Хотя в МЧС нет специальной службы, которая занимается спасением животных, звонки с просьбой оказать помощь братьям нашим меньшим в Главное управление МЧС России по Белгородской области поступают часто. Так, например, в минувшие выходные пожарные Нового Оскола спасли белку, попавшую в ловушку.

Сообщение о происшествии поступило на телефон «112» в субботу в 7 часов утра: один из прохожих в пикник-парке в Новом Осколе заметил белку, угодившую в поставленную кем-то петлю-ловушку.

Зверек попался в западню, но сумел взобраться вместе с опутавшей его веревкой на высокую сосну. На макушке дерева петля, сковывающая движения животного, зацепилась за одну из ветвей. Животное попыталось самостоятельно выбраться из опасной западни, но из-за этого только сильнее запуталось и уже совсем выбилось из сил.

В результате мужчина, ставший свидетелем происшествия, решил обратиться за помощью к профессиональным спасателям. Прибывшие к месту вызова огнеборцы пожарно-спасательной части № 28 приставили к дереву трехколенную лестницу, взобрались по ней к животному и аккуратно сняли белку с сосны. Уже на земле пожарные распутали веревку, высвободив животное из петли, после чего отпустили его на свободу.

Стоит отметить, что пожарные смогли откликнуться на звонок с просьбой спасти животное, так как он поступил в тот момент, когда помощь людям не требовалась.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает: в случае происшествия звоните по телефону вызова экстренных оперативных служб «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722)39-99-99.