Еще 80 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса вылечились 36832 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Яковлевского городского округа 1958 года рождения и жительница Белгородского района 1964 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2. Также среди скончавшихся - жительница Старого Оскола 1955 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 80 пациентов заболели, а выздоровели - 104.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 40740 человек, выздоровели – 36832, умерли – 748.