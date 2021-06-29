В Белгородской области утонул юноша

После длительного пребывания на солнце нельзя входить или прыгать в воду. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Накануне страшная трагедия произошла в Вейделевском районе. В хуторе Гамаюнов юноша 2003 года рождения вместе с родными пришел отдохнуть на местный водоем, необорудованный для купания.

К сожалению, во время купания он утонул. А все попытки находившихся на берегу отдыхающих спасти его жизнь не увенчались успехом.

Главное управление МЧС России по Белгородской области еще раз просит жителей региона сохранять предельную концентрацию во время отдыха на воде.

Не оставляйте детей без присмотра. Помните, что ребенок намного беззащитнее вас. В большинстве случаев почти всех опасных ситуаций, связанных с отдыхом на воде, можно избежать, соблюдая правила поведения.

Купайтесь только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах. Не погружайтесь в воду у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах.

Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 18 - 19 градусов, воздуха – не менее 22-х градусов.

Продолжительность купания не должна превышать 15 - 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно с трех - пяти минут. В противном случае может произойти переохлаждение и возникнуть судорога, остановка дыхания, потеря сознания.

После длительного пребывания на солнце нельзя входить или прыгать в воду. Периферические сосуды сильно расширены для большей теплоотдачи, а при охлаждении в воде происходит резкое рефлекторное сокращение мышц, которое влечет за собой остановку дыхания.

Недопустимо купание в нетрезвом состоянии, так как алкоголь блокирует сосудосуживающий и сосудорасширяющий центр в головном мозге, изменяется чувствительность кожного покрова, нарушается координация движений, угнетается дыхательная и сердечная деятельность, появляется апатия и сонливость, а также снижается самоконтроль и происходит переоценка своих возможностей.

Не заплывайте далеко от берега, так как можно не рассчитать своих сил. Почувствовав усталость, не паникуйте и не стремитесь как можно быстрее доплыть до берега. Отдохните, перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности легкими движениями рук и ног.

Не подплывайте к проходящим судам.

Если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Плывите по течению, постепенно приближаясь к берегу. Не теряйтесь, если попали в водоворот. Наберите больше воздуха в легкие, погрузитесь в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплывите.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номера вызова экстренных служб «112». Телефон доверия - 8(4722)39-99-99. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.