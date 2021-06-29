Почти тысяча белгородских выпускников сдали ЕГЭ по информатике и ИКТ

Результаты участники экзамена получат не позднее 8 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Около тысячи белгородских выпускников сдали ЕГЭ по информатике и ИКТ», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В этом году экзамен впервые прошел на компьютерах. Ранее выпускники писали экзаменационную работу на бумажных бланках.

В Белгородской области для сдачи ЕГЭ по информатике и ИКТ организовали 11 пунктов проведения экзаменов на базе общеобразовательных школ и одну - на дому для участника с ограниченными возможностями здоровья. Было задействовано более 700 единиц компьютерной техники.

Работа включала в себя 27 заданий с кратким ответом, в том числе десять заданий - базового уровня сложности, 13 - повышенного и четыре - высокого. Экзамен длился 3 часа 55 минут. Все ответы будут проверяться автоматически без участия экспертов.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 40 баллов. Результаты участники экзамена получат не позднее 8 июля.