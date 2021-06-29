В Белгородской области не планируют вводить обязательную вакцинацию от COVID-19

Всего же первым компонентом привиты уже 438704 человека, а завершили вакцинацию – 314108 белгородцев. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Как сообщил начальник департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников, заболеваемость коронавирусом в области продолжает расти. В среднем, ежедневно инфицируется на 20 процентов больше белгородцев, чем в первой половине июня. В основном, заболевают молодые люди.

Тем не менее, вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 не планируется.

По темпам иммунизации регион занимает первое место в ЦФО. В Краснояружском районе привито более 62 процентов взрослого населения. В Ивнянском, Чернянском, Красненском, Волоконовском районах и Новом Осколе – более 50 процентов.

В целом процесс иммунизации в регионе проходит достаточно активно – только в течение прошедшей недели первый компонент вакцины получили более 50 тысяч жителей области. Всего же первым компонентом привиты уже 438704 человека, а завершили вакцинацию – 314108 белгородцев.