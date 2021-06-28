Под Белгородом прошел фольклорный фестиваль «Летний карагод»

Празднику уже шесть лет. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«В Белгородской области провели традиционный фольклорный фестиваль «Летний карагод», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Любители самобытной русской культуры собрались в селе Боровое Новооскольского горокруга. Празднику уже шесть лет.

В этом году на большой «Летний карагод» приехали самобытные фольклорные коллективы Нового Оскола, Алексеевки и Красногвардейского района.

На фестивале зрители услышали знаменитые традиционные песни южнорусского региона, познакомились с танцевальным творчеством жителей территории.

Изюминкой праздника стала демонстрация праздничного костюма русских женщин, который местные бережно хранят. Посетителей также порадовали интересные народные игры, вкусные блюда русской кухни, многочисленные фотозоны, а также мастер-классы и выставки прикладного искусства.