Под Белгородом прошел фольклорный фестиваль «Летний карагод»

Празднику уже шесть лет.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
«В Белгородской области провели традиционный фольклорный фестиваль «Летний карагод», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Любители самобытной русской культуры собрались в селе Боровое Новооскольского горокруга. Празднику уже шесть лет.
В этом году на большой «Летний карагод» приехали самобытные фольклорные коллективы Нового Оскола, Алексеевки и Красногвардейского района.
На фестивале зрители услышали знаменитые традиционные песни южнорусского региона, познакомились с танцевальным творчеством жителей территории.
Изюминкой праздника стала демонстрация праздничного костюма русских женщин, который местные бережно хранят. Посетителей также порадовали интересные народные игры, вкусные блюда русской кухни, многочисленные фотозоны, а также мастер-классы и выставки прикладного искусства.