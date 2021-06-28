29 июня в Белгородской области ожидается сильный ветер

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и исключить использование открытого огня. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

По данным белгородских синоптиков, 29 июня ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами небольшие дожди. Днем кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град.

Ветер западный, ночью – от пяти до десяти метров секунду, днем – от восьми до 13-ти метров в секунду, при грозах местами порывы до 20-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 15-ти до 20-ти градусов выше ноля, днем – от 22-х до 27-ти градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует белгородцам соблюдать правила безопасности.

Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и исключить использование открытого огня.

При перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Водителям следует быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах. Стоянку автомобильного транспорта следует предусмотреть в закрытых местах и вдали от аварийных деревьев и легких конструкций.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.