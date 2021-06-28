Белгородский юноша похитил с чужой карты 16 тысяч рублей

Молодой человек нашел в пиццерии чужой телефон и решил воспользоваться ситуацией. Фото: Алексей СЕРГУНИН

«В Белгороде оперативники раскрыли кражу денежных средств со счета 40-летнего местного жителя», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. В совершении преступления подозревается 18-летний юноша.

По предварительным данным, молодой человек нашел в пиццерии чужой телефон и решил воспользоваться ситуацией.

Подозреваемый перевел 16 тысяч рублей на счета своих товарищей, которые впоследствии вернули ему денежные средства. Мобильник потерпевшего изъят.

Как сообщила старший следователь отдела №2 СУ УМВД России по г. Белгороду Кристина Воробьева, по данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Теперь злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.