В Белгороде открылась фотовыставка про Китай

Фотоочерк о городе Харбин в Китае белгородцы могут увидеть в фотогалерее имени Собровина. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«В Белгороде открылась фотовыставка «Китай: проза жизни», - сообщает пресс-служба городской администрации.

На снимках представлены уличные танцы и музыканты, торговцы и работяги, местная кухня, религиозная жизнь и обычные прохожие Харбина.

Автор работ белгородский фотограф Сергей Шокуров. Он посвятил экспозицию памяти отца Ивана Романовича, который и зародил в нем интерес к Китаю еще в детстве.

«Почему Китай? В мое сознание он вошел с раннего детства, - поясняет Сергей. - Причина тому наличие в доме нескольких альбомов с видами Китая, с этими фантастическими птицами с длинными хвостами, туманными загадочными пейзажами. Эти альбомы привез из Китая мой отец, который два с половиной года служил в Китае около Порт-Артура на полуострове Дальний (сейчас Даолянь). К картинкам добавлялись его рассказы о непростой жизни китайцев в середине 50-х годов прошлого века».

«Выставка долгожданная - мы ее готовили еще в прошлом году, из за ограничений не смогли провести, - рассказывает директор фотогалереи Людмила Русинова. - Рады, что можем показать белгородскому зрителю совершенно иной мир».

Выставка продлится до 25 июля.