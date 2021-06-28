Сбер и «Газпром нефть» запустили рассрочку на топливо для бизнеса

Предпринимателям — корпоративным клиентам «Газпром нефти» - теперь доступен новый сервис «Бизнес-покупки в кредит» — онлайн-оформление рассрочки в личном кабинете «ОПТИ 24» для пополнения топливного счёта.

Денежные средства поступают на топливный счёт юридического лица, а потратить их можно как на топливо, так и на сопутствующие товары на АЗС «Газпром нефть». Можно пополнить счёт единоразово либо оформить рассрочку с льготным периодом погашения на 30 дней. Погашение долга тоже происходит онлайн.

В ходе тестирования сервиса клиенты оформили займы на 33 млн рублей. Средний заём составил один миллион рублей.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» ПАО Сбербанк:

«Интеграция с Газпром нефтью — яркий пример динамичного развития нашего продукта Бизнес-покупки в кредит . Мы уже реализовали подобные решения для более чем 15 компаний крупного бизнеса. Как показывает практика, предприятия, подключившие такой сервис, увеличивают средний чек и клиентскую базу. А для их клиентов это возможность совершить покупку онлайн всего за нескольких минут, ведь возможность оформления рассрочки бесшовно интегрирована в корзину покупок.»

Елена Московская-Муштак, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности «Газпромнефть — Региональные продажи»:

«Мы создали цифровую платформу ОПТИ 24 , чтобы сделать более комфортными условия для работы и развития бизнеса корпоративных клиентов: на АЗС — качественное топливо и сервис, а в цифре — документооборот, детальная аналитика, пополнение топливного счёта, заказы на грузоперевозки. Для предпринимателей и представителей малого бизнеса одна из ключевых задач — сокращение кассовых разрывов и пополнение оборотных средств. И партнёрский сервис позволяет не только оформить кредит, но и получить беспроцентную рассрочку на месяц.»

Сервис «Бизнес-покупки в кредит» доступен предприятиям малого бизнеса — ИП и ООО с одним учредителем, — где собственник и директор представлены одним лицом. В сервисе представлено два вида кредитования: классический кредит и рассрочка со льготным периодом. Обычный кредит оптимален для тех, кто планирует использовать заёмные средства реже одного раза в месяц. Минимальная сумма кредита — 10 тыс. рублей, максимальная — 3 млн для ИП и 5 млн — для ООО. Минимальный срок кредита — один месяц, максимальный — три года для ИП и один год — для ООО. Ставка — 17% годовых, кредит погашается ежемесячно аннуитетными платежами.

Рассрочка сроком на 12 месяцев удобнее для более частых покупок. Он предусматривает беспроцентный грейс-период сроком 30 дней. Доступная сумма — от 100 тыс. до одного миллиона рублей, ставка — 18% годовых. Обязательный платёж по рассрочке составляет 5% от остатка ссудной задолженности, а также проценты за пользование кредитом.

Стоимость сервиса для владельцев онлайн-площадок составляет 3 тыс. рублей в квартал, а для их покупателей он бесплатен: нужно лишь иметь расчётный счёт в Сбербанке и учётную запись в интернет-банке СберБизнес.

Цифровая платформа «ОПТИ 24» предоставляет широкий набор инструментов для управления автопарком. С её помощью можно получать топливо и товары на АЗС, пользоваться цифровыми продуктами, а также получать услуги шиномонтажа, мойки и замены моторного масла на станциях техобслуживания. Сервисные карты «ОПТИ 24» принимают более чем на 4300 АЗС в России и СНГ, а также на 350 станциях сервисного обслуживания. Ежемесячно ими пользуется более 500 тысяч водителей коммерческого транспорта.