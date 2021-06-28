В лесах Белгородчины обустроили почти 370 зон отдыха

Все работы по благоустройству зон отдыха в лесах проводят в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Сотрудники лесопожарного центра в зоне отдыха в урочище Долгое – Колодезное установили беседку с местами для разведения костра и сбора мусора, по периметру провели противопожарную минерализованную полосу.

«Зоны отдыха благоустраивают на лесных территориях с наибольшей рекреационной нагрузкой вблизи автомобильных дорог и населенных пунктов», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Задача - свести к минимуму возникновение «стихийных» площадок, где оставленный мусор и непотушенный огонь часто становятся причиной возникновения пожаров.

«Благоустройство мест для отдыха населения в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах способствует стабилизации состояния экологического комплекса, снижает количество административных правонарушений в лесных насаждениях», - отметила директор ОКУ «Губкинское лесничество» Светлана Гикалова.

Все работы по благоустройству зон отдыха в лесах проводят в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Всего обустроено почти 370 зон отдыха.

Напомним, что за нарушение требований правил пожарной безопасности в лесах грозит административное наказание. За уничтожение или повреждение лесных насаждений предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 261 УК РФ.

Сведения о фактах обнаружения лесных пожаров, незаконных рубок или нарушений лесного законодательства РФ необходимо передавать в региональную диспетчерскую службу управления лесами Белгородской области по круглосуточному телефону: 8(4722)33-66-97 или по бесплатному номеру прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.