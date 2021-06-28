Еще 32 жителя Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 40660 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старого Оскола 1942 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице, и житель Белгородского района 1933 года рождения, проходивший лечение в Борисовской ЦРБ.

За это же время 78 пациентов заболели, а выздоровели – 32.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 40660 человек, выздоровели – 36728, умерли – 745.