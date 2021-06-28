Белгородский «Салют» покинул лучший бомбардир

В минувшем сезоне Грибанов был признан лучшим молодым игроком группы 3 ПФЛ, забив 15 мячей и отдав 12 результативных передач. Фото fcsalyut.ru.

Нападающий белгородского «Салюта» Денис Грибанов продолжит карьеру в «Чайке» из Песчанокопского, выступающей во втором российском дивизионе – ФНЛ.

Денис - выпускник шебекинской академии. На профессиональном уровне он дебютировал только в 2019 году за «Салют».

За нашу команду Грибанов сыграл 47 матчей, в которых забил 17 голов.

В минувшем сезоне Грибанов был признан лучшим молодым игроком группы 3 ПФЛ, забив 15 мячей.