Две белгородские книги вошли в список лучших изданий страны

Юбилейный конкурс Ассоциации книгоиздателей России собрал с января по апрель 2021 года более 500 изданий от почти 120 издательств из 46 регионов страны. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«Ассоциация книгоиздателей России подвела итоги юбилейного конкурса «Лучшие книги года - 2020». В тематической номинации «Лучшая детская книга» отмечен сборник «Сказки, пословицы, песни Белгородской черты».

Это собрание устного народного творчества жителей территорий, на которых располагалось важнейшее фортификационное укрепление XVII века. В книгу вошли 15 классических русских сказок, а также народные песни, записанные в селах бывшей Белгородской черты, пословицы и поговорки.

Книга «Белгородская черта: история, фортификация, люди» победила в номинации «Лучшее издание о России». Сборник в популярной форме рассказывает об истории создания на нынешней территории области оборонительной линии на южной границе российского государства: строительстве городов-крепостей, создании фортификационных сооружений, освоении и развитии земель.

«Юбилейный конкурс Ассоциации книгоиздателей России собрал с января по апрель 2021 года более 500 изданий от почти 120 издательств из 46 регионов страны», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства.