Еще 79 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса вылечились 36696 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старого Оскола 1955 года рождения, проходивший лечение на базе Старооскольской окружной больницы

За это же время 79 пациентов заболели, а выздоровел – 41.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 40582 человека, выздоровели – 36696, умерли – 743.