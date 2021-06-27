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Здоровье27 июня 2021 14:15

Еще 79 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Тем временем за минувшие сутки в регионе 41 человек вылечился от COVID-19
Алексей СЕРГУНИН
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Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса вылечились 36696 человек.

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса вылечились 36696 человек.

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старого Оскола 1955 года рождения, проходивший лечение на базе Старооскольской окружной больницы

За это же время 79 пациентов заболели, а выздоровел – 41.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 40582 человека, выздоровели – 36696, умерли – 743.