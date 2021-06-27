Еще 79 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса вылечились 36696 человек.
Фото: Иван МАКЕЕВ
По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19.
Это житель Старого Оскола 1955 года рождения, проходивший лечение на базе Старооскольской окружной больницы
За это же время 79 пациентов заболели, а выздоровел – 41.
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 40582 человека, выздоровели – 36696, умерли – 743.