В Белгороде нашли пропавшего накануне мальчика

Следователи выясняют причины и обстоятельства самовольного ухода мальчика. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи следственного управления совместно с сотрудниками полиции нашли 11-летнего белгородца Дмитрия Тимофеева, ушедшего накануне из дома.

Напомним, что вчера около 13 часов мальчик ушел на прогулку и в вечернее время домой не вернулся.

Благодаря слаженной активной работе, организованной сотрудниками следственного управления и полиции, совместно с поисковым отрядом «Лиза-Алерт» 26 июня мальчик был найден. В медицинской помощи он не нуждается.

В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия и судебно-медицинское исследование, выясняют причины и обстоятельства его самовольного ухода.