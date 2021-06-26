Еще три жителя Белгородской области умерли от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса вылечились 36655 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старого Оскола 1936 года рождения, проходивший лечение на базе Старооскольской окружной больницы, а также жительница Белгорода 1943 года рождения и житель Ракитянского района 1958 года рождения, которые проходили лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 77 пациентов заболели, а выздоровел – 151.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 40503 человека, выздоровели – 36655, умерли – 742.