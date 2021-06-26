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Происшествия26 июня 2021 11:24

В Белгороде пропал мальчик

Накануне 13-летний Дима Тимофеев ушел из дома и до сих пор не вернулся
Алексей СЕРГУНИН
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Дмитрий Тимофеев. Фото следственного отдела по Белгороду СУ СК РФ по Белгородской области.

Дмитрий Тимофеев. Фото следственного отдела по Белгороду СУ СК РФ по Белгородской области.

Сегодня в правоохранительные органы Белгорода поступило сообщение о самовольном уходе 25 июня из дома 13-летнего мальчика.

По предварительным данным, около 13 часов 25 июня несовершеннолетний Дмитрий Тимофеев, 08.04.2010 года рождения, ушел на прогулку и в вечернее время домой не вернулся. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

В настоящее время следователи совместно со следователями-криминалистами следственного управления, сотрудниками полиции, волонтерами добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ведут поиски мальчика.

Всем, кто что-то знает о нахождении Дмитрия Тимофеева, просьба сообщить по телефонам: 8(910)3699437 (дежурный следственного управления) или 102 (полиция).

По данному факту следственный отдел по Белгороду СУ СК РФ по Белгородской области организовал доследственную проверку.