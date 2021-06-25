26 июня в Белгородской области будет жарко и дождливо

Днем местами небольшой дождь и гроза. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 июня в регионе ожидается переменная облачность.

Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшой дождь и гроза.

Ветер восточный от шести до 11-ти метров в секунду, при грозе порывы до 14-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 18-ти до 23-х градусов тепла, днем – от 32-х до 37-ми градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что в жаркую погоду возрастает вероятность пожаров.

В лесу недопустимо:

- пользоваться открытым огнем, выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в лесу;

- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса;

- употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;

- заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам: «101» или «112». Телефон доверия – 8(4722) 39-99-99.