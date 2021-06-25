Министр промышленности и торговли РФ посетил Белгородскую область

Денис Мантуров (слева) и Вячеслав Гладков. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и глава Белгородской области Вячеслав Гладков запустили на территории нашего региона автоматизированную сварочную линию стальных панельных радиаторов.

В завод инвестировано более одного миллиарда рублей и до 2022 года будет создано более 350 новых рабочих мест для местного населения.

Всего в Белгородской области действуют пять индустриальных площадок, где размещаются 86 производственных предприятий и работает более двух тысяч человек.

К концу 2030-го года на территориях промпарков будет функционировать уже 150 компаний, где будет трудоустроено свыше пяти тысяч человек.