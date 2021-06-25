Лауреаты губернаторской премии «Молодость Белгородчины» получили награды

В этом году многочисленную команду лауреатов пополнили еще 32 белгородца в области культуры и искусства. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Конкурс «Молодость Белгородчины» проводится в регионе около 30 лет. И каждый год он выявляет новые таланты. Доказывает, что творческий потенциал нашей молодежи действительно неисчерпаем.

«В этом году многочисленную команду лауреатов пополнили еще 32 белгородца в области культуры и искусства», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Вы смело заявили о себе и сумели добиться ярких результатов, - обратился к лауреатам глава региона Вячеслав Гладков. - Сделали наше белгородское культурное пространство более современным и креативным. Ваши успехи радуют, и мы гордимся каждым.

Важно, чтобы наши дети и молодежь были погружены в искусство. И чем больше у нас будет творческой молодежи, тем сильнее и благополучнее будет наш регион. Поэтому принимаю решение в следующем году увеличить количество номинаций премии. Белгородчине нужны таланты».