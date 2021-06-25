Белгородские ссузы начали принимать документы от абитуриентов в режиме онлайн

К системе уже подключены вузы: НИУ «БелГУ» и БГТУ им. Шухова, БелГАУ им. В.Я. Горина. БГИИК появится в сентябре этого года. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«Белгородские ссузы стали принимать документы от абитуриентов в режиме онлайн», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Сервис заработал в пилотном режиме на портале «Госуслуги».

Чтобы подать заявление, нужно зайти на сайт gosuslugi31.ru и авторизоваться.

В разделе «Популярные сервисы» нажать на «Подача заявления на поступление в СПО», выбрать нужный техникум/колледж, указать тип заявления и прикрепить необходимые документы.

К системе уже подключены вузы: НИУ «БелГУ» и БГТУ им. Шухова, БелГАУ им. В.Я. Горина. БГИИК появится в сентябре этого года.