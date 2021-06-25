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Спорт25 июня 2021 12:10

Белгородские росгвардейцы стали призерами соревнований по служебному биатлону

Спортсмены из 23-х команд состязались в беге по пересеченной местности и стрельбе из табельного оружия
Алексей СЕРГУНИН
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Старший сержант Анастасия Шляхова выполнила норматив кандидата в мастера спорта по служебному биатлону. Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Старший сержант Анастасия Шляхова выполнила норматив кандидата в мастера спорта по служебному биатлону. Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Команда Управления Росгвардии по Белгородской области стала бронзовым призером чемпионата по служебному биатлону среди военнослужащих и сотрудников Центрального округа войск национальной гвардии, который состоялся во Владимирской области.

Спортсмены из 23-х команд состязались в беге и стрельбе из табельного оружия. Маршрут забега на три километра проходил по неподготовленной пересеченной местности с крутыми подъемами и спусками. Стреляли спортсмены из пистолетов Макарова по мишеням на расстоянии 25-ти метров.

По итогам соревнований белгородские росгвардейцы заняли третье место, уступив спортсменам из Ярославской области и Москвы.

Как сообщил начальник группы профессиональной, служебной и физической подготовки Управления Росгвардии по Белгородской области майор Дмитрий Колесник, «старший сержант Анастасия Шляхова выполнила норматив кандидата в мастера спорта по служебному биатлону».