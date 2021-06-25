Еще 124 жителя Белгородской области вылечились от коронавируса

За минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старого Оскола 1967 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице, и житель Прохоровского района 1959 года рождения, проходивший лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 75 пациентов заболели, а выздоровели – 124.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 40426 человек, выздоровели – 36504, умерли – 739.