Девять белгородцев заразились клещевым боррелиозом

Почти в 90 процентах случаев клещи попадали на кожу людей на приусадебных участках, дворовых территориях, дачах, на природе. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«В этом году почти тысяча жителей Белгородской области обратилась к врачам из-за укусов клещей», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Среди них – 368 детей.

Основная инфекция, переносимая клещами, - это боррелиоз. Ее диагностировали у девяти жителей области, включая четырех детей.

Почти в 90 процентах случаев клещи попадали на кожу людей на приусадебных участках, дворовых территориях, дачах, на природе.

Поэтому специалисты рекомендуют соблюдать ряд мер предосторожности: при посещении лугов с высокой травой, а также лесопарковых зон стараться использовать одежду, закрывающую кожу, применять специальные средства для обработки верхней одежды, обязательно осматривать кожу после посещения указанных территорий.

В случае выявления присосавшегося клеща – обращаться в травматологические пункты медицинских организаций, обслуживающих детское и взрослое население.

Снятого с кожи клеща необходимо передать для исследования на наличие инфекции в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Белгородской области или другие учреждения, в которых проводят такие исследования.