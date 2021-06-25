«Белгород в цвету»: международный фестиваль пройдет с 10 по 12 сентября

Финалом цветочного форума станет высадка «Петровского дуба» к 350-летию со дня рождения Петра I.
Фото: пресс-служба администрации Белгорода.
Международный фестиваль «Белгород в цвету» пройдет с 10 по 12 сентября на открытом воздухе с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.
На конкурс можно представить цветочные композиции и поделки из фруктов и овощей в технике карвинг.
Заявки принимаются с 1 по 30 июля в 106-м кабинете мэрии, консультация по тел. 32–74–39, 32–29–55. К 10 августа жюри подведет итоги.
Три победителя представят город на сентябрьском фестивале.
«Идея концепции фестиваля - придать нашему региону больше красок, - пояснил инициатор форума глава Белгородской области Вячеслав Гладков. - На мой взгляд, нам не хватает озеленения и цветочных композиций в городской среде, и проведение фестиваля поможет нам это исправить».
Финалом цветочного форума станет высадка «Петровского дуба» к 350-летию со дня рождения Петра I.
Более подробно об участии в конкурсе в распоряжении.