«Белгород в цвету»: международный фестиваль пройдет с 10 по 12 сентября

Финалом цветочного форума станет высадка «Петровского дуба» к 350-летию со дня рождения Петра I. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Международный фестиваль «Белгород в цвету» пройдет с 10 по 12 сентября на открытом воздухе с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

На конкурс можно представить цветочные композиции и поделки из фруктов и овощей в технике карвинг.

Заявки принимаются с 1 по 30 июля в 106-м кабинете мэрии, консультация по тел. 32–74–39, 32–29–55. К 10 августа жюри подведет итоги.

Три победителя представят город на сентябрьском фестивале.

«Идея концепции фестиваля - придать нашему региону больше красок, - пояснил инициатор форума глава Белгородской области Вячеслав Гладков. - На мой взгляд, нам не хватает озеленения и цветочных композиций в городской среде, и проведение фестиваля поможет нам это исправить».

Финалом цветочного форума станет высадка «Петровского дуба» к 350-летию со дня рождения Петра I.

Более подробно об участии в конкурсе в распоряжении.