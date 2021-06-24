25 июня в Белгородской области вновь будет +37 градусов

Старайтесь не находиться на улице долгое время, особенно в период максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным белгородских синоптиков, 25 июня в регионе ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер восточный, ночью от двух до семи метров в секунду, днем – от шести до 11-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 18-ти до 23-х градусов тепла, днем – от 32-х до 37-ми градусов выше ноля.

В Белгороде ночью – от 20-ти до 20-ти градусов тепла, днем – от 33-х до 35-ти градусов выше ноля.

В связи с повышением температуры воздуха Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать легкие головные уборы и носить с собой бутылочку с водой. Старайтесь не находиться на улице долгое время, особенно в период максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов.

Водителям рекомендуют перед поездкой проверять техническое состояние машины. Обязательно брать с собой достаточно прохладной воды и необходимые лекарства.

Парковаться лучше в тени, а перед началом движения обязательно проветривать салон автомобиля. Не оставлять детей, а также животных в закрытом автомобиле даже на короткое время.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.