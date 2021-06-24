В Белгородской области выбрали лучшего воспитателя региона 2021 года

Наталья Боровская (справа). Фото центра по связям с общественностью и СМИ БелИРО.

В белгородском институте развития образования объявили победителя регионального этапа конкурса «Воспитатель года России – 2021».

Победителем признана педагог-психолог 32-го детского сада из села Стреецкое Наталья Боровская,

В тройку лучших также вошли воспитатель 39-го губкинского детсада Виктория Конарева и воспитатель 28-го детсада поселка Разумное Ольга Лещенко.

Напомним, что в региональном этапе конкурса «Воспитатель года – 2021» принимали участие педагогические работники дошкольных образовательных организаций из 19-ти муниципальных районов и городских округов.