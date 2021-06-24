В Белгороде открылась выставка к 80-летию начала ВОВ

Выставка будет работать до 22 июля. Фото пресс-службы УФПС Белгородской области.

В центральном почтовом отделении Белгорода (Соборная пл., 3) начала работать выставка «Бумажное сопротивление». Экспозиция посвящена Дню памяти, гордости и скорби.

Фронтовые «секретки», письма полевой почты, направленные в Белгород в 1943-44 годах, марки, конверты периода Великой Отечественной войны – эти и другие экспонаты выставки предоставили известные в регионе филателисты и коллекционеры Сергей Стрекотин, Павел Лозовой и Владимир Дробышев.

В экспозиции представлены различные темы: хроники Курской битвы, города воинской славы, советские снайперы, кавалерия и морские пехотинцы Великой Отечественной войны, маршалы и кавалеры ордена «Победы».

«Моя филателистическая коллекция, посвященная ВОВ, насчитывает 40 альбомов по 40 листов, - рассказывает Сергей Стрекотин. - На выставке – часть коллекции, которая ранее не выставлялась ни в одном городе страны. Первая марка к 20-летию Победы в Великой Отечественной появилась у меня в 1965-м году, когда я был в четвертом классе. С тех пор коллекция неизменно пополняется».

Выставка будет работать до 22 июля.