На Белгородчине установлен суточный рекорд по числу привитых от коронавируса

За все время в области COVID-19 переболели только 30 привитых белгородцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, 22 июня в регионе зафиксировано рекордное число привитых за сутки - 6 400 человек.

Начальник регионального депздрава Андрей Иконников рассказал, что на сегодняшний день первым компонентом вакцинировали 400 385 человек, вторым – 294 253. «Спутником V» привиты около 350 тысяч белгородцев.

На прошлой неделе в регион поступило еще 35 тысяч доз «Спутника», 21 тысяча - «ЭпиВакКороны».

За все время в области COVID-19 переболели только 30 привитых белгородцев.