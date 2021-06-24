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Здоровье24 июня 2021 14:13

На Белгородчине установлен суточный рекорд по числу привитых от коронавируса

22 июня вакцинировались 6400 человек
Алексей СЕРГУНИН
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За все время в области COVID-19 переболели только 30 привитых белгородцев.

За все время в области COVID-19 переболели только 30 привитых белгородцев.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, 22 июня в регионе зафиксировано рекордное число привитых за сутки - 6 400 человек.

Начальник регионального депздрава Андрей Иконников рассказал, что на сегодняшний день первым компонентом вакцинировали 400 385 человек, вторым – 294 253. «Спутником V» привиты около 350 тысяч белгородцев.

На прошлой неделе в регион поступило еще 35 тысяч доз «Спутника», 21 тысяча - «ЭпиВакКороны».

За все время в области COVID-19 переболели только 30 привитых белгородцев.