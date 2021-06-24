Белгородские спасатели смогли избежать взрыва автомобиля

Спасатели оперативно отключили аккумулятор автомобиля и смыли с дороги топливо, вытекшее из пробитого бака, для предотвращения его воспламенения. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

23 июня в 9 часов 22 минуты в единую дежурно-диспетчерскую службу Губкина поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области, автомобиль «ВОЛЬВО» перевернулся, но к счастью пострадавших и погибших не оказалось.

Для ликвидации последствий ДТП к месту был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 57.

Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно отключили аккумулятор автомобиля и смыли с дороги топливо, вытекшее из пробитого бака, для предотвращения его воспламенения.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает: будьте предельно внимательны и осторожны на дорогах, строго соблюдайте правила дорожного движения. Управляя автомобилем, не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия.