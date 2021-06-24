Еще 78 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса вылечились 36380 человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Староооскольского городского округа 1932 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 78 пациентов заболели, а выздоровели – 136.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 40351 человек, выздоровели – 36380, умерли – 737.