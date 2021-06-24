Под Белгородом мужчина едва не убил собутыльника из-за ста рублей

В ходе конфликта 38-летний злоумышленник подошел к крыльцу, оторвал от опоры крыши деревянный брус и ударил им оппонента по голове. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В УМВД России по Старому Осколу от сотрудников медицинского учреждения поступило сообщение о том, что к ним обратился за помощью 37-летний мужчина с травмами, предположительно, криминального происхождения.

Полицейские установили, что местный житель пострадал в ходе конфликта, который у него произошел со знакомым.

По предварительным данным, мужчины вместе распивали спиртные напитки у общего приятеля в одном из сел. Во время застолья между ними произошла ссора из-за того, что потерпевший задолжал 100 рублей в магазин, где работает сожительница подозреваемого.

В ходе конфликта 38-летний злоумышленник подошел к крыльцу, оторвал от опоры крыши деревянный брус и ударил им оппонента по голове.

После случившегося потерпевший отправился домой, но на следующий день почувствовал, что его состояние сильно ухудшилось, и обратился за медицинской помощью. Выяснилось, что у мужчины перелом правой височной кости с переходом на основание черепа.

«Теперь в соответствии с п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) ему грозит до десяти лет лишения свободы», - сообщает пресс-служба УМВД России по региону.