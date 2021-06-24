В Белгородской области произошло смертельное ДТП

Столкновение произошло на 30-м километре автодороги «Короча – Губкин – граница Курской области». Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вчера около 11 часов 25 минут на 30-м километре автодороги «Короча – Губкин – граница Курской области» 31-летний водитель «Газели» совершил наезд на стоящий автомобиль «ГАЗ 3307», осуществляющий производство работ по нанесению дорожной разметки.

Причина столкновения – слишком быстрая езда «Газели», в результате чего произошла потеря контроля за движением.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Газель» от полученных травм скончался на месте происшествия», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.