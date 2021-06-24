Участник Курской битвы из Белгородской области отметил 98-й день рождения

Митрофан Литвиненко воспитал трех детей. У него шесть внуков, 11 правнуков и новорожденный праправнук. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Накануне жителю Краснояружского района Митрофану Литвиненко исполнилось 98 лет. «Ветерану присвоили звание «Почетный житель Краснояружского района», - информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Бывший артиллерист-минометчик служил в 232-й Сумско-Киевской стрелковой дивизии и воевал при обороне поселка Краснополье. Его боевой путь проходил через Украину, Молдавию, Венгрию, Румынию и Чехословакию.

Митрофан Федорович награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией» и двумя медалями «За Отвагу».

«Мы шли в атаку на врага с необычайным рвением и с мыслью: «Должны победить!», - делится эмоциями Митрофан Литвиненко. - В те моменты в нас не было страха за свою жизнь, а лишь желание защитить свой народ и свою страну. Мы четко знали – это наш святой долг».

После войны Митрофан Федорович посвятил себя строительному делу, возглавлял бригаду в колхозе, а потом был директором кирпичного завода. Имеет звания «Ветеран труда» и «Мастер золотые руки».

Он воспитал трех детей. У него шесть внуков, 11 правнуков и новорожденный праправнук.

Митрофан Федорович до сих пор принимает участие в общественной и политической жизни родного села Вязовое. Встречается со школьниками и делится с ними своим житейским опытом и воспоминаниями о войне.