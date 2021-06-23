24 июня в Белгородской области будет +37 градусов

Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным белгородских синоптиков, 24 июня ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер восточный, ночью – от четырех до девяти метров в секунду, днем – от восьми до 13-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 18-ти до 23-х градусов тепла, днем – от плюс 32-х до плюс 37-ми градусов.

В Белгороде ночью обещают от 20-ти до 22-х градусов тепла, днем – от 33-х до 35-ти градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области настойчиво рекомендует избегать воздействия повышенной температуры.

Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени.

Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма. При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды. Постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара.

Водителям в жаркую погоду рекомендуется обязательно возить в машине несколько бутылок прохладительных напитков, особенно, если в салоне находятся дети, а также добавить в аптечку необходимые лекарственные средства.

Кроме того, следует правильно выбирать и время для длительных поездок: лучше всего их совершать либо рано утром, до солнцепека, или же вечером, когда жара спадет.

Парковаться лучше в тени, а перед началом движения обязательно проветривать салон автомобиля. Помните, что в жару повышается риск возникновения природных пожаров, любой источник огня, в том числе и сигарета, выброшенная из окна автомобиля, приводит к возгоранию высохшей травы.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.