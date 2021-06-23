В Белгороде назначили нового транспортного прокурора

Виталий Бавыка. Фото пресс-службы Белгородской транспортной прокуратуры.

Приказом Генерального прокурора РФ от 09.06.2021 № 513-к на должность Белгородского транспортного прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры назначен советник юстиции Виталий Бавыка. На этом посту он сменил перебравшегося в Воронеж Александра Корнюшкина.

Виталий Александрович родился в 1984 году в поселке Купянск-Узловой Харьковской области Украинской ССР. В 2007 году окончил юридический факультет Воронежского государственного университета.

В органах прокуратуры служит с 2007 года, последовательно занимая должности помощника, старшего помощника и заместителя Воронежского транспортного прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

За примерное исполнение служебных обязанностей награжден знаком отличия «За верность закону 3 степени», неоднократно поощрялся Московским межрегиональным транспортным прокурором.