Белгородские росгвардейцы выявили более 200 нарушений правил оборота оружия

Добровольно сдали 23 единицы оружия для последующего уничтожения. Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Белгородской области совместно с участковыми уполномоченными провели почти 2,5 тысячи проверок владельцев оружия.

За нарушение правил оборота и хранения оружия к административной ответственности привлечено 218 владельцев оружия, из оборота изъято 183 единицы гражданского оружия и 97 патронов.

Добровольно сдали 23 единицы оружия для последующего уничтожения.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия было возбуждено одно уголовное дело - 61-летний житель Яковлевского городского округа незаконно хранил девять патронов к нарезному оружию, лицензию на которое не имел.

«За нарушение законодательства в сфере оборота оружия предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, - пояснил врио начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Сергей Новгородов. - А это не только оплата штрафа, но и возможное лишение свободы. Кроме того, оружие и патроны к нему могут не только изъять, но и лишить владельца права на получение лицензии».