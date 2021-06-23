25 июня в Белгороде откроется выставка редких книг

Выставка включает 22 издания Синодальной типографии Москвы и Санкт-Петербурга, Киево-Печерской Лавры, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

25 июня в 13:00 в выставочном зале «Родина» состоится официальное открытие выставки редких книг XVII - XX вв. «Духовная литература как источник иконописного и изобразительного искусства из фондов библиотеки Белгородской Духовной семинарии».

Фонд библиотеки Белгородской Православной Духовной семинарии стал формироваться со времени восстановления деятельности семинарии в 1996-м году.

В настоящее время он составляет более 30 тысяч единиц хранения. Библиотека семинарии обладает уникальной коллекцией богослужебных книг, изданных в XVII - начале XX вв., часть из которых представлена в экспозиции.

Выставка включает 22 издания Синодальной типографии Москвы и Санкт-Петербурга, Киево-Печерской Лавры, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

В экспозиции представлены как тексты Библии, так и житийная литература и партитуры богослужебных церемоний православного годового цикла жизни церкви и прихожан. Выставку дополняют репродукции, иллюстрирующие ключевые события библейской истории.

Книги, повидавшие на своем веку тысячи рук читателей, множество сакральных мест и священнослужителей, будут доступны широкой публике в стенах выставочного зала до 18 июля.