Белгородцы стали призерами соревнований по пожарно-спасательному спорту

Соревнования в подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

36 спортсменов из различных регионов РФ приняли участие в прошедших в Курске соревнованиях по пожарно-спасательному спорту памяти Алексея Качикина.

В первый день спортсмены преодолели стометровую полосу с препятствиями и пожарную эстафету, а во второй – соревновались в подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни.

По итогам первого дня стометровую полосу с препятствиями быстрее всех преодолел представитель Белгородской области Радий Стругов. Во второй день в личном зачете среди мужчин Стругов снова одержал победу, заняв первую ступень пьедестала.

По результатам двух дней состязаний команда Белгородской области стала серебряным призером соревнований, немного уступив хозяевам.