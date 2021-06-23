Еще 121 житель Белгородской области вылечился от коронавируса

За минувшие сутки в регионе скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1942 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице, и жительница Белгорода 1935 года рождения, проходившая лечение в городской больнице №2.

За это же время 76 пациентов заболели, а выздоровел – 121.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 40273 человека, выздоровели – 36244, умерли – 736.