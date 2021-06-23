Отключения горячей воды в Белгороде продлятся до конца июля

Котельная «Южная». Фото пресс-службы ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация».

В июле «Квадра» проведет последний этап ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей Белгорода. По итогам работ энергетики выявят и заменят поврежденные участки трубопроводов.

На время работ в части домов белгородцев не будет горячей воды. Узнать даты отключения в конкретном доме можно на сайте филиала «Квадры» в этом разделе.

Так, с 6 по 19 июля горячую воду отключат в домах контура котельной «Южная» и ТЭЦ «Луч» (часть района Харьковской горы).

С 1 по 14 июля включительно горячей воды не будет в домах №55а, 55в по ул.Щорса.

С 15 по 28 июля включительно горячей воды не будет по адресам:

ул.3 Интернационала д.46а;

ул. Макаренко д.1г, 3а, 4б, 6а, 6в, 10а, 18, 36;

пер. Макаренко д.1, 3.

Энергетики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с отключением горячего водоснабжения, и соблюдать осторожность в период ремонтов сетей: не подходить к разрытым траншеям, открытым тепловым камерам и местам выброса воды, не располагать автотранспорт на люках тепловых камер и рядом с ними.

«Ремонты теплосетей, ТЭЦ и котельных необходимы для надежного теплоснабжения в отопительный сезон», - напоминает пресс-служба ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация».