Белгородец занял третье место на чемпионате Балтии по русской поэзии

Александр Оберемок. Фото пресс-службы администрации Грайворонского городского округа.

Грайворонец Александр Оберемок признан бронзовым призером 10-го открытого чемпионата Балтии по русской поэзии по системе топ-10. Его стихотворение «Лишний мир» также получило приз симпатий журнала «Формаслов».

Александр является редактором отдела объединенной редакции научных журналов департамента научной коммуникации и издательской деятельности НИУ «БелГУ». Состоит в Союзе российских писателей. Издано несколько сборников его стихотворений и рассказов.

«Для белгородского поэта это не первая награда», - информирует пресс-служба администрации Грайворонского городского округа.

Александр Оберемок является призером и лауреатом V международного поэтического конкурса «45-й калибр», а его подборка из восьми стихотворений была напечатана в журнале «Вестник Пушкинского общества Америки».

На счету Александра – победа в 9-м открытом чемпионате Балтии по русской поэзии по оценочной системе плей-офф и приз симпатий журнала «Литературный Иерусалим», который опубликовал подборку его произведений. Кроме того, поэт является победителем Кубка мира по русской поэзии – 2020 по оценочной системе топ-10.