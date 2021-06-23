В Белгороде на улице мужчина пытался сорвать цепочку с 67-летней женщины

Когда супруг потерпевшей ушел чуть вперед, подозреваемый подбежал к ней и с силой дернул висевшую на шее цепочку. Фото: пресс-служба УМВД РФ по городу Белгороду

Днем 21 июня в УМВД России по Белгороду поступило сообщение о том, что на одной из центральных улиц города мужчина попытался сорвать цепочку с пожилой женщины.

Выехавшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого – ранее неоднократно судимого за грабежи и разбои 34-летнего жителя областного центра. Скрыться злоумышленнику помешали бдительные граждане.

По предварительным данным, около 16 часов 30 минут 67-летняя жительница поселка Дубовое вместе с мужем возвращалась с рынка к автопаркингу.

Пожилая пара привлекла внимание злоумышленника. Когда супруг потерпевшей ушел чуть вперед, подозреваемый подбежал к ней и с силой дернул висевшую на шее цепочку. Ювелирное изделие выдержало, и женщина упала на металлическую лавку, получив телесные повреждения.

Заметивший происходящее сотрудник службы безопасности автопаркинга и еще двое прохожих бросились на помощь пожилой паре. До приезда полицейских они удерживали подозреваемого, который при попытке скрыться тоже упал на землю.

Следственное управление УМВД России по Белгороду возбудило уголовное дело в соответствии с ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж с применением насилия).