С 1 июля белгордские электромобили смогут бесплатно парковаться

Новая льгота должна помочь развитию экологичного транспорта в городе. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Уже с 1 июля владельцы электромобилей, зарегистрированных в областном центре, смогут оставлять машины бесплатно на платных парковках города.

Сегодня в Белгороде зарегистрированы 64 электромобиля.

«Новая льгота должна помочь развитию экологичного транспорта в городе», уверен руководитель департамента городского хозяйства Сергей Некипелов.

Депутаты инициативу поддержали. Соответствующие изменения внесены в решение Совета депутатов города Белгорода от 25 марта 2014 года № 80 «Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа «Город Белгород», Порядка создания и использования платных плоскостных парковок, расположенных на территории городского округа «Город Белгород».

До этого право бесплатной парковки было предоставлено многодетным семьям, участникам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.