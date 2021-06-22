Белгородцы завоевали пять медалей на Кубке мира по пулевой стрельбе в Перу

Андрей Кожемякин (первый слева) и Татьяна Рябченко (третья слева). Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«В столице Перу состоялся Кубок мира по пулевой стрельбе спорта лиц с ПОДА», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Соревнования в Лиме с участием 159-ти спортсменов из 45-ти стран мира стали заключительным квалификационным стартом к XVI Паралимпийским летним играм в Токио.

Диспетчер службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Белгородской области Андрей Кожемякин трижды поднимался на пьедестал почета.

Он завоевал бронзовую медаль в личных соревнованиях в стрельбе из винтовки на дистанции десять метров. В его активе также два призовых места в командном зачете - серебро в стрельбе из винтовки на дистанции десять метров и бронза в стрельбе из винтовки на дистанции 50 метров.

Отметим, что в командном зачете вместе с Андреем медали завоевала еще одна представительница нашего региона Татьяна Рябченко.

Помимо Андрея и Татьяны, на Паралимпийских летних играх выступит еще одна белгородка - Антонина Жукова также будет соревноваться в пулевой стрельбе.