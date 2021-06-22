В Белгородской области едва не утонули мужчина и женщина

Если бы пострадавшие купались на «диком» пляже, все могло закончиться гораздо печальнее. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Накануне в восемь часов вечера на реке Осколец в Старом Осколе едва не произошла трагедия.

На центральном пляже «Юность» женщина 1988 года рождения заплыла за буйки. Заметив это, дежурный спасатель управления по делам ГО и ЧС Старого Оскола Сергей Котов с помощью рупорного громкоговорителя попросил ее вернуться на берег.

Женщина вернулась к компании, в которой отдыхала. Спустя некоторое время она снова вошла в воду, заплыла за буйки, но не рассчитала свои силы и стала тонуть. К счастью, ее крики о помощи услышал Сергей Котов. Не теряя ни минуты, он на лодке бросился на помощь к тонущей и спас ее.

В этот же день благодаря сезонным белгородским спасателям остался жив мужчина 1987 года рождения, которому стало плохо во время плавания на центральном пляже в реке Северский Донец. Его осмотрели медики скорой помощи и отпустили домой.

В обоих случаях трагедий на водоеме удалось избежать только потому, что ЧП случилось на оборудованных пляжах, где организовано дежурство спасателей. Если бы пострадавшие купались на «диком» пляже, все могло закончиться гораздо печальнее.

«Умение хорошо плавать - важная составляющая безопасного отдыха на воде, но даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и правила безопасного поведения на воде», - напоминает главный государственный инспектор по маломерным судам региона Игорь Чистяков.